2020-04-14T09:21:35+03:00
Происшествия

Под Волгоградом перевернулся «КамАЗ»: водитель в больнице

Мужчина потерял управление над транспортом
Юлия Данильченко
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Всеобщая самоизоляция в Волгоградской области помогает бороться не только с коронавирусной инфекцией, но и с аварийностью. Как показывает статистика последних недель, автомобилисты в разы реже стали устраивать ДТП. Например 13 апреля зафиксировано всего одно происшествие в Михайловском районе. Устроил его 64-летний пенсионер, ехавший на «КамАЗе».

- По предварительной информации, в 16-10 часов водитель, двигаясь по автодороге «МихайловкаЗиновьев» в сторону хутора Зиновьев, на 1 километре не справился с управлением и выехал на обочину с последующим опрокидыванием в кювет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Повезло, что очевидцы вызвали врачей и инспекторов. Медики госпитализировали мужчину в больницу - у него много травм, но состояние стабильное. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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