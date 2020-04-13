2020-04-13T22:47:21+03:00
Общество

В Волгоградской области волонтеры бесплатно приносят «Комсомолку» вместе с продуктами и лекарствами

Газета присоединилась к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
Екатерина МАЛИНИНА
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"Комсомолку" доставляют бесплатно вместе с заказом. Фото: ОНФ"Комсомолку" доставляют бесплатно вместе с заказом. Фото: ОНФ
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Эта идея быстро распространилась по всей стране. Во время пандемии коронавируса очень важно приходить на помощь людям, которые в ней нуждаются. Сейчас самыми незащищенными оказались пенсионеры. Именно на них в основном и направлена всероссийская акция #МыВместе. Волонтеры получают заявки от нуждающихся пожилых людей на телефон 8 (800)-200-34-11, доставляют им продукты, лекарства. В Волгоградской области вместе с заказом бесплатно приносят и «Комсомолку». Газету с объективными и честными новостями, в том числе и про COVID-19.

Участники акции: ОНФ, Фонд «Росконгресс», Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Все добровольцы проходят обучение, они экипированы перчатками, масками. Заказ они оставляют у порога – общение бесконтактное, как и положено в сложившейся ситуации.

Администрация Волгоградской области поддержала акцию и предоставила волонтерам автобусы. На горячую линию уже поступило более 500 заявок на доставку продуктов и лекарств. Большая часть из них выполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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