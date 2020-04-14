2020-04-13T22:11:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 апреля 2020: пика эпидемии еще не было, Covid-19 привозят в села из Москвы

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 апреля 2020 года
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Заболевших будет только прибавляться.Заболевших будет только прибавляться.
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Каждый день волгоградцы ждут информацию от медиков как сводки с фронта. Сколько человек заболело коронавирусной инфекцией в России и в Волгоградской области, сколько посадили на карантин. Регион живет в режиме самоизоляции и ожидания: когда же наконец-то болезнь отступит и можно будет вернуться к нормальной жизни. Но судя по данным за понедельник – это будет не скоро. Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Волгоградской области на 14 апреля 2020 года. Диагноз Covid-19 поставили 44 волгоградцам. За сутки +6 человек. Есть среди них пожилые люди, есть 12-летний ребенок. Это и жители Волгограда и селяне.

По словам главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, болезни без разницы: село это или областной центр. Риск заболеть есть и в самой глубокой провинции. И село сейчас в зоне особого риска. Очень много областников работало в столице на заработках. Многие вернулись уже с инфекцией. Санитарные врачи изолируют всех, кто имел контакт с заболевшими. На карантине сейчас 1344 человека.

Привез из Москвы коронавирусную инфекцию и житель Иловли. Мужчина вернулся еще до режима самоизоляции. В итоге заразил сына, жену. Сейчас все находятся на лечении в больнице. Но вместо слов поддержки он услышал от односельчан лишь обвинения. Всех контактных с семьей посадили на карантин.

На карантине оказалось и отделение реанимации Жирновской больницы. Именно эти медики оказывали помощь погибшей от внебольничной пневмонии местной жительницы. Ее окончательные анализы на коронавирус еще не пришли. Но все меры предосторожности приняли. В итоге 50 человек сейчас под особым контролем. Кстати, у женщины сиротами остались трое детей. Их отец умер за год до этого.

По словам Ольги Зубаревой, пик эпидемии еще не пройден. Болеть еще будут много. Так что по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции, мыть руки, носить маски, если вы работаете, свести количество контактов к минимуму. Кстати, границы области пока не закрывают, нет основания.

Из-за коронавируса могут перенести и шествие Бессмертного полка. Об этом заявил член общественной палаты координатор движения Вячеслав Черепахин. Так что будем вспоминать своих дедов и прадедов дома в семейном кругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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