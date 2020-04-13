Операционная медсестра из Волгограда показала как правильно мыть руки, чтобы не заразиться COVID-19
Одна из мер профилактики борьбы с коронавирусом – это мытье рук. Самый элементарный способ. Но как оказалось, привычная процедура чаще всего недостаточна. Для безопасности и очистки рук необходимо мыть их 15 секунд. Причем необходима особая техника. А вот как это сделать лучше всего, показали в больнице №25. Операционная медицинская сестра Оксана Кочеткова продемонстрировала на видео как очистить руки от коронавирусной инфекции. Она-то точно знает все о стерильности.
- Нужно протирать руки ладонью о ладонь, а затем чередовать пальцы во время чистки, чтобы обеспечить чистоту всех участков. Этот способ наиболее действенный, хотя может и более длинный, но это тот случай, когда цель оправдывает средства, - пояснили медики.
А чтобы не скучать и не считать секунды, можно дважды спеть Happy Birthday. Можно и поменять репертуар, главное, сохранить хронометраж.
Напомним, на данный момент в Волгоградской области диагноз COVID-19 поставили 44 волгоградцам.
ИСТОЧНИК KP.RU