123 волгоградца ответят за нарушение режима самоизоляции перед судом

13 Апр 2020 2020-04-13T20:06:03+03:00

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В Волгоградская область существует в режима самоизоляции вот уже две недели. С прошлой неделе нарушителей постановления губернатора Волгоградской области №179 стали штрафовать. Делают это полицейские, районные и областные чиновники, представители Роспотребнадзора. Проверяют не только жителей Волгограда, но и области. Среди самых злостных нарушителей – волжане. На них за выходные составили 36 административных протоколов: кто-то гулял в парке, кто-то играл с ребенком на детской площадке. Ловили и автомобилистов, едущих по своим делам. 16 нарушителей оказалось в Волгограде, 13 в Чернышковском районе, 11 в Урюпинске и Новоаннинском. Самые дисциплинированные люди живут в Средней Ахтубе, там нашли только одного нарушителя режима самоизоляции. Возможно, потому что недавно там заболели коронавирусом сразу два местных жителя.

Всех, на кого составили протокол, будут отвечать за правонарушения в суде. Им грозит штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.

Рейды будут продолжаться каждый день. Так что будьте готовы предъявить паспорт, уведомление об убытии или справку с работы.

ИСТОЧНИК KP.RU