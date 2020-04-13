2020-04-13T17:52:28+03:00
Происшествия

В Волгограде ростовчанин ответит за смерть тещи ради квартиры

Мужчина также набросился с ножом и на шурина
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина свою вину не признает.Мужчина свою вину не признает.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгограде будут судить жителя Ростовской области. Мужчине предстоит ответить за убийство и попытку убийства ради квартиры.

Все произошло в августе 2019 года. 41-летний ростовчанин пришел в гости к своей теще, которая жила вместе с сыном-инвалидом. Сначала все было мирно. Но зять завел разговор о приватизации квартиры и ее продаже. Мужчина хотел купить себе жилье побольше. Но вредная теща, которая поначалу была не против сделки, вдруг пошла на попятную. Родственник разозлился и схватился за нож. Он пять раз ее ударил – пожилая женщина скончалась на месте. Затем он пошел в комнату шурину и тоже набросился на него с ножом. Но тот был не из робкого десятка. Глухонемой молодой человек умудрился сбежать и позвать на помощь соседей. В это время убийца понял, что его поймают, выбросил нож и перчатки из окна и сбежал.

Преступника поймали. Но он, несмотря на все собранные доказательства, до сих пор не признал свою вину. Прокуратура Волгоградской области подписала обвинительное заключение. В ближайшее время начнутся слушания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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