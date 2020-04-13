2020-04-13T17:12:13+03:00
Происшествия

В Волгограде бизнесмен увел 2 миллиона рублей на капремонте домов

На директора фирмы завели уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ежегодно миллионы рублей тратят в Волгограде и области на капитальные ремонты домов. Казалось бы, за такие деньги многоэтажки должны сиять новизной, но после первой же зимы от капремонта остается лишь воспоминание. А все потому, что подрядчики экономят и под видом дорогих материалов, пускают дешевые аналоги. Так, прокуратура вместе с сотрудниками отделения №7 ОЭБиПК УМВД России по Волгоград разоблачили еще одного такого афериста. Этот директор фирмы ремонтировал дома в Кировском районе Волгограда.

- По данным проверки, в мае 2018 года между УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и фирмой обвиняемого был заключен договор на выполнение работ по каремонту двух многоэтажек в Кировском районе Волгограда. По договору подрядчик должен был заменить в подвалах системы холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. За все работы подрядчик получил 5,5 миллиона рублей. Но выяснилось, что фактически объемы выполненных работы были завышены более чем на 2 миллиона рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Сейчас на директора фирмы завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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