Коронавирус в Волгограде: квартиры заболевших дезинфицируют за счет бюджета

13 Апр 2020 2020-04-13T16:10:36+03:00

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В Волгоградской области из больниц выписали уже семь человек, заразившихся коронавирусом. Все они вылечились и вернулись в свои дома. Но перед этим, согласно предписанию Роспотребнадзора, их дома и квартиры обработали и зачистили от заразы. Как пояснил заместитель председателя облздрава Николай Алимов, делается это обязательно и абсолютно бесплатно.

- Предписание Роспотребнадзора обязывает проводить дезинфицирующую обработку места проживания перед возвращением излеченного от коронавируса пациента. Обработка жилья для граждан проводится бесплатно за счет бюджетных средств, - рассказал журналистам на ежедневном брифинге Николай Алимов.

Заниматься такой дезинфекцией могут только организации со специальной лицензией. У нас на всей территории области такая одна - Волгоградская областная дезинфекционная станция. Работают ее специалисты и в Волгограде, и в Волжском, и в районах области.

Всего в Волгограде, Волжском, Камышине и районах Волгоградской области к 13 апреля число заразившихся коронавирусом достигло 44 человек. Шестерым диагноз подтвердили в последние сутки.

- А вдруг сами вылечившиеся от коронавируса представляют опасность для окружающих? - спрашивают волгоградцы.

Медики заявляют, что после выписки пациенты, переболевшие коронавирусом, никакой опасности не несут. Их отпускают домой только после двух отрицательных тестов на COVID-19.

- Анализ берется из тех зон, из которых происходит выделение и дальнейшее заражение - это слизистая носа и рта. Если вирус не обнаруживается двукратно, откуда он физически может выделиться? Его нет, - ответил на вопрос Алимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU