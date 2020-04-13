2020-04-13T16:10:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: квартиры заболевших дезинфицируют за счет бюджета

Обработкой жилищ излечившихся от коронавирусной инфекции занимается Волгоградская областная дезинфекционная станция
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Даже скорые для больных коронавирусом специально оборудованы.Даже скорые для больных коронавирусом специально оборудованы.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгоградской области из больниц выписали уже семь человек, заразившихся коронавирусом. Все они вылечились и вернулись в свои дома. Но перед этим, согласно предписанию Роспотребнадзора, их дома и квартиры обработали и зачистили от заразы. Как пояснил заместитель председателя облздрава Николай Алимов, делается это обязательно и абсолютно бесплатно.

- Предписание Роспотребнадзора обязывает проводить дезинфицирующую обработку места проживания перед возвращением излеченного от коронавируса пациента. Обработка жилья для граждан проводится бесплатно за счет бюджетных средств, - рассказал журналистам на ежедневном брифинге Николай Алимов.

Заниматься такой дезинфекцией могут только организации со специальной лицензией. У нас на всей территории области такая одна - Волгоградская областная дезинфекционная станция. Работают ее специалисты и в Волгограде, и в Волжском, и в районах области.

Всего в Волгограде, Волжском, Камышине и районах Волгоградской области к 13 апреля число заразившихся коронавирусом достигло 44 человек. Шестерым диагноз подтвердили в последние сутки.

- А вдруг сами вылечившиеся от коронавируса представляют опасность для окружающих? - спрашивают волгоградцы.

Медики заявляют, что после выписки пациенты, переболевшие коронавирусом, никакой опасности не несут. Их отпускают домой только после двух отрицательных тестов на COVID-19.

- Анализ берется из тех зон, из которых происходит выделение и дальнейшее заражение - это слизистая носа и рта. Если вирус не обнаруживается двукратно, откуда он физически может выделиться? Его нет, - ответил на вопрос Алимов.

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В последнее время каждый день число заразившихся коронавирусом в Волгоградской области неуклонно растет. При этом большинство новых случаев COVID-19 завезены из Москвы и из соседних регионов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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