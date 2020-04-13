Глава Красноармейского района Волгограда покинул свой пост

13 Апр 2020 2020-04-13T13:58:21+03:00

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Глава Красноармейского района Волгограда Антон Конин объявил о том, что покидает районную администрацию, где он проработал пять лет.

«Уважаемые друзья! Сегодня мой последний рабочий день на посту главы администрации Красноармейского района Волгограда. Это были без малого пять прекрасных лет моей жизни. Были и успехи, и неудачи, и передышки, и круглосуточный режим работы, и реформы, и спокойная работа в системе.

Многое сделали, многое начали, но не завершили по причине длительности реализации задач, но уверен, команда и новый руководитель обязательно всё доведут до логического завершения», - написал на своей страничке в соцсети Конин.

Куда уходит сам Конин не сообщает. Но есть информация, что он пошел на повышение.

Вакантное место главы самого южного района Волгограда займет заместитель Конина – Роман Сучкой.

- Роман Сучков приступает к исполнению служебных обязанностей с завтрашнего дня. Успехов, Роман Анатольевич, и только вперёд родному, любимому и самому лучшему Красноармейскому району Волгограда! – пожелал Антон Конин своему последователю.

ИСТОЧНИК KP.RU