ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает потребителям - физическим лицам подавать заявления в компанию в электронном виде
Это позволит потребителям решать вопросы, связанные с энергоснабжением не выходя из дома, эффективно выстраивать взаимодействие с энергетиками через онлайн-сервисы, в удаленном режиме, что очень важно в период сложной эпидемиологической обстановки.
С помощью электронного документооборота можно подать следующие документы:
- Заявление о закрытии лицевого счета;
- Заявление на возврат денежных средств;
- Заявление на перерасчет;
- Заявка на снятие показаний прибора учета перед демонтажем;
- Заявка на ввод в эксплуатацию прибора учета;
- Заявление на внесение изменений в данные лицевого счета;
- Заявление на перерасчет размера платы за коммунальную услугу «Электроснабжение» в связи с временным отсутствием по месту жительства;
- Заявление на перенос денежных средств.