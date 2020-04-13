ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает потребителям - физическим лицам подавать заявления в компанию в электронном виде

13 Апр 2020 2020-04-13T13:07:50+03:00

ПАО «Волгоградэнергосбыт» продолжает работать над повышением качества обслуживания клиентов, и предлагает своим потребителям - физическим лицам перейти на обмен документами в электронном виде

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Это позволит потребителям решать вопросы, связанные с энергоснабжением не выходя из дома, эффективно выстраивать взаимодействие с энергетиками через онлайн-сервисы, в удаленном режиме, что очень важно в период сложной эпидемиологической обстановки.

С помощью электронного документооборота можно подать следующие документы:

- Заявление о закрытии лицевого счета;

- Заявление на возврат денежных средств;

- Заявление на перерасчет;

- Заявка на снятие показаний прибора учета перед демонтажем;

- Заявка на ввод в эксплуатацию прибора учета;

- Заявление на внесение изменений в данные лицевого счета;

- Заявление на перерасчет размера платы за коммунальную услугу «Электроснабжение» в связи с временным отсутствием по месту жительства;

- Заявление на перенос денежных средств.

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