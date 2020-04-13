В Волгограде к 9 мая обновят дорогу в рамках акции «Улица Победы»

13 Апр 2020 2020-04-13T11:18:06+03:00

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В России к 75-летию Победы решили уделить внимание не только ветеранам, и памятным местам, но и дорогам, чьи названия так или иначе связаны с Великой Отечественной войной. Для этого в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запустили кампанию «Улица Победы». В Волгограде в рамках этой акции ремонтируют улицу 30 лет Победы в Дзержинском районе. Восстанавливает ее МП «Северное».

- Важной задачей проекта является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне, - уточняют в администрации Волгограда.

Улица 30 лет Победы связывает улицу Землячки и Третью Продольную магистраль с ул. Московской в Дзержинском районе. Кроме тогоогна является дублером проспекта Жукова в микрорайоне «Семь Ветров». В последний раз ее ремонтировали 10 лет назад и состояние было ужасным. Сегодня эту дорогу полностью обновили.

- В ходе реконструкции специалисты также восстановили несколько десятков колодезных групп. На дороге уложено два слоя асфальтобетона, в том числе щебеночно-мастичный асфальтобетон, отличающийся повышенной прочностью, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

Участниками федеральной кампании «Улица Победы» стали 83 региона страны: одновременно с Волгоградом работы ведутся в Краснодаре, Севастополе, Калуге и других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU