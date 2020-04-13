Количество зараженных коронавирусом в Волгограде к 13 апреля выросло до 44 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T13:07:26+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Волгоградской области на утро 13 апреля 2020 года выросло до 44 человек. За последние сутки прибавилось шесть заболевших. По данным федерального Роспотребнадзора, выписали из больниц Волгограда после полного излечения семь пациентов с COVID-19, в том числе троих детей. В целом по России число заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 2558 человек и перевалило за 18 тысяч. Выздоровели 1470 человек, умерли 148.

В Волгоградской области первый случай заражения коронавирусом подтвердили у вернувшейся из ОАЭ жительницы Волгограда еще 24 марта. Еще о трех подтвержденных диагнозах у побывавших за границей туристов объявили 27 марта. В апреле число зараженных коронавирусом в Волгограде и районах области выросло в разы. Последние случаи - в основном за счет вернувшихся из столицы и подцепивших от них инфекцию родственников.

Официальная статистика по коронавирусу.

Тем временем в Волгоградской области теперь сажают на карантин всех приехавших в область из других регионов. Правда, в отличие от вернувшихся из-за границы, больничный лист им не положен. Кладбища на Пасху закроют, пускать будут только на похороны. Также жителям Волгограда и области рекомендовали воздержаться от посещения храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU