2020-04-13T10:26:31+03:00
Происшествия

Протаранил забор и машину: волгоградец угнал и разбил иномарку приятеля

Инспекторы ДПС задержали подозреваемого в угоне иномарки в Красноармейском районе Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Битую иномарку обнаружили в другом дворе.Битую иномарку обнаружили в другом дворе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Детективная история развернулась в период самоизоляции на улице Марийской в Красноармейском районе Волгограда. Утром 12 апреля волгоградец не обнаружил у дома ранее припаркованной там Mitsubishi Lancer. А вскоре сотрудники ДПС обнаружили угнанную и уже битую иномарку во дворе на улице Бахтурова. Позже полицейские задержали и подозреваемого в угоне. Им оказался 19-летний знакомый потерпевшего.

Как оказалось, накануне хозяин иномарки выпивал со своим 19-летним приятелем у себя дома. Когда он лег спать, молодой человек взял без спроса ключи от машины и поехал кататься по городу. Покатался весьма ударно: въехал в чужую иномарку, врезался в бетонное ограждение. А после бросил машину и пошел спать.

- Задержанный сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Битую иномарку обнаружили в другом дворе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Битую иномарку обнаружили в другом дворе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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