2020-04-13T09:51:01+03:00
Спорт

«Сможете повторить?»: футболист «Ротора» запустил челлендж в самоизоляции

Защитник волгоградского футбольного клуба Антон Пискунов бросил вызов всем, кто скучает дома
Наталья ГЛАЗУНОВА
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А вам слабо также? Фото - скрин видео СК "Ротор".А вам слабо также? Фото - скрин видео СК "Ротор".
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Из-за коронавируса в самоизоляции оказались многие волгоградцы (и не только). Чтобы от сидения дома люди не наели лишние килограммы, известные спортсмены устраивают онлайн-тренировки и дают советы. Недавно легенда футбола Роналду бросил вызов поклонникам из серии «А вам слабо?» и сделал 142 скручивания за 45 секунд. По его примеру защитник волгоградского футбольного клуба «Ротор» Антон Пискунов запустил другой челлендж: «Сможете повторить?» и присел на одной ноге, держа в руке полный стакан воды. При этом футболист не проронил ни капли.

«Выкладывайте своё видео в Инстаграм, отмечайте «Ротор» и мы опубликуем вашу удачную попытку в сторис инстаграма!», - заинтриговали поклонников в клубе.

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Футболист "Ротора" бросает вызов тем, кто скучает дома и запускает челлендж
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За сутки видео посмотрели тысячи людей «Вызов принят!» - пишут поклонники и активно выкладывают в сети видео, где они повторяют за футболистом. Среди них, к слову, много детей и девушек. А вот игроки «Ротора», которым Антон Пискунов также бросил вызов, не спешат выкладывать свои видеотренировки. Посмотрим, не слабо ли ребятам повторить за одноклубником.

Кстати, Антон Пискунов в своем инстаграме предлагает еще ряд отличных упражнений для поддержания спортивной формы, не выходя из дома. А наши олимпийские чемпионки Елена Исиньбаева и Татьяна Лебедева запустили другую акцию - #физранаудаленке. Следуйте их советам и ваша самоизоляция пройдет с пользой!

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Защитник волгоградского "Ротора" Антон Пискунов дает мастер-класс по тренировкам дома в самоизоляции
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ИСТОЧНИК KP.RU

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