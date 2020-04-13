2020-04-13T09:26:30+03:00
Общество

В Волгограде студентов освобождают от оплаты общежитий

По рекомендации Минобрнауки РФ ВолгГМУ и ВГСПУ вернут уже уплаченные студентами деньги за период самоизоляции по коронавирусу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Медуниверситет одним из первых освободил студентов от платы за общежитие. Фото из архива ВолгГМУ.Медуниверситет одним из первых освободил студентов от платы за общежитие. Фото из архива ВолгГМУ.
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Минобрнауки России рекомендовало вузам на время режима самоизоляции по коронавирусу снизить или вовсе отменить плату за общежития. Ведь студенты до мая учатся дистанционно и большинство из них разъехались по домам. Как сообщили «КП-Волгоград» в ВГСПУ, уехавших из общежитий студентов педуниверситета освободили от оплаты за проживание. Таких в вузе более тысячи человек. А в медицинском университете пошли еще дальше и освободили всех российских студентов и ординаторов, проживающих в общежитиях ВолгГМУ, от оплаты за наем и коммунальные услуги. Причем не только тех, кто уехал домой, но тех, кто остался. Касается это более шестисот человек.

- Несмотря на то, что рекомендации Минобрнауки касались только покинувших общежития студентов, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин принял решение сделать это для всех. Ведь большинство оставшихся в общежитиях - это студенты и ординаторы, работающие на должностях среднего медперсонала или в первичном звене здравоохранения, - отмечают в медицинском университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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