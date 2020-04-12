Губернатор Волгоградской области закрыл кладбища и рекомендовал не ходить в храмы

12 Апр 2020 2020-04-12T23:27:53+03:00

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В Волгоградской области 12 апреля Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой. Она рекомендовала губернатору в ситуации с распространением коронавирусной инфекции закрыть церкви, кладбища, рекомендовала отменить все религиозные мероприятия. Правда, в Вербное воскресенье во всех храмах прошли праздничные службы. Священники не получали никаких распоряжений от Епархии. Также работали и все кладбища. Но к вечеру на сайте администрации Волгоградской области вышло постановление Андрея Бочарова, которое внесло изменение в документ №179 от 15 марта 2020 года. Туда добавили пункт 16.6. Запретить посещение гражданами кладбищ. Это не касается тех случаев, когда необходимо похоронить человека. То есть традиционный поход на могилы близких на Пасху и Красную горку в этом году отменен уже официально.

Также сохранился в документе пункт 3.9, в котором волгоградцам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов. Так что в храмы пока тоже лучше не ходить. Это не прямой запрет, но настоятельный совет. Хотя в церквях стараются принять все необходимые меры профилактики (дезинфицирующие средства на входе, бесплатные маски), но риск заразиться остается все равно высоким.

Напомним, на данный момент в Волгоградской области диагноз COVID-19 поставили 38 волгоградцам. За последние сутки - пятерым. Сейчас под наблюдением в больницах с подозрением на коронавирус находятся 94 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU