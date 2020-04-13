Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 апреля 2020: волгоградцы сидят по домам, а кладбища закрыли для посещения

13 Апр 2020 2020-04-12T23:08:26+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 апреля 2020 года

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Волгоградская область продолжает жить в режиме самоизоляции. И среди других регионов страны ситуация у нас не самая худшая. Видимо, сидение дома все-таки идет на пользу и положительно влияет на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Волгоградской области на 13 апреля 2020 года. За последние сутки диагноз подтвердился еще у пяти человек: двух мужчин и трех женщин. Общее количество заболевших достигло 38 человек. Семь из них уже выписали домой после выздоровления. С подозрением на коронавирус в больницах находятся 94 волгоградца. У них температура и симптомы ОРВИ, они имели контакт либо с заболевшими, либо с вернувшимися из-за границы.

Кстати, три человека привезли коронавирус из Москвы. Двое подхватили его от близких родственников. И это уже тенденция. Люди из области возвращаются домой из столицы и везут с собой инфекцию. Сейчас все контакты новых зараженных взяты под контроль. Они находятся на карантине.

В воскресенье Роспотренадзор опубликовал постановление главного санитарного врача Волгоградской области. Ольга Зубарева рекомендует запретить религиозные массовые мероприятия, закрыть храмы и кладбища. Ведь скопление людей на праздник Пасхи может спровоцировать увеличение темпов распространения коронавирусной инфекции. И губернатор Андрей Бочаров согласился. Он закрыл кладбища, кроме тех случаев, когда нужно похоронить человека. Соответствующие изменения внесли в постановление главы региона №179.

Кстати, в эти выходные индекс самоизоляции у Волгограда достаточно высокий - 3,9. А это значит, что на Вербное воскресенье горожане сидели по домам. Возможно, вируса боялись, возможно, ветреной погоды.

Кстати, заложниками нового режима стали животные из передвижного зоопарка в Суровикино. Он закрылся, и животных стало не на что кормить. Так что еду для львов, тигров и леопарда собирают всем миром местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU