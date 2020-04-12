2020-04-12T13:58:28+03:00
Происшествия

Заморозки на почве до -8: МЧС по Волгоградской области предупреждает дачников о холодах

Морозить будет два дня
Екатерина МАЛИНИНА
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Дачникам стоит побеспокоится о плодово-ягодных деревьях.Дачникам стоит побеспокоится о плодово-ягодных деревьях.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Многие волгоградцы отправились на дачи и приусадебные участки пережидать эпидемию. Некоторым повезло еще больше. Они живут в частных домах. В объявленные президентом выходные свободные волгоградцы занялись огородами. И теперь им предстоит уделить особое внимание. МЧС по Волгоградской области предупредило о заморозках в воздухе и на почве от -1 до -8 в начале недели 13 и 14 апреля. Так что стоит укрыть то, что уже посажено и пока повременить с высадкой в открытый грунт теплолюбивых растений. Особенно это касется жителей области. 12 апреля утром во многих районах выпал снег. Хотя в самом Волгограде тепло. Днем температура достигала 12 градусов. Правда, ветрено.

Похолодание продлится несколько дней. Затем снова потеплеет. Но ветер только усилится. К четвергу он достигнет 20 метров в секунду.

МЧС по Волгоградской области предупреждает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Особенно сейчас, когда на улице похолодало, а значит, и в домах тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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