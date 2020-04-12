2020-04-12T12:35:36+03:00
Общество

В Волгоградской области начали строить семь новых дорог

К концу года появится 65 километра полотна
Екатерина МАЛИНИНА
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Строительство завершат осенью. Фото: администрация Волгоградской областиСтроительство завершат осенью. Фото: администрация Волгоградской области
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Есть работы, которые не останавливаются даже во время угрозы эпидемии коронавируса. Дорожники продолжают ремонт в Волгограде и области. Также приступили подрядчики к строительству семи дорог. Появятся участки на трассе «Верхний Еруслан – Салтово» в Старополтавском районе, на подъездах к хуторам Провоторовскому и Расстригину в Киквидзенском, Урюпинском районах. На отрезке «Базки – Распопинская» в Серафимовичском и Клетском районах; «Ближнеосиновский – Свиридовский» в Суровикинском районе; участке «Фролово-Ольховка-Липовка» в Ольховском районе; на подъезде к хутору Пристеновскому в Суровикинском и Чернышковском районах. Всего появится 65 километров нового полотна.

Сначала дорожники трамбуют земляное полотно, затем устанавливают водопропускные трубы, а уже затем покрывают это все несколькими слоями асфальтобетонного покрытия. Также в контрактах прописано благоустройства местности вокруг.

Кстати, в этом году также запланирован ремонт дорог, длиной более 230 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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