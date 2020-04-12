2020-04-12T10:05:19+03:00
Происшествия

Три волгоградца попали в больницу после аварии с фурой

Парень на Opel врезался в стоящий на обочине полуприцеп
Екатерина МАЛИНИНА
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Всех пострадавших отвезли в районные больницы.Всех пострадавших отвезли в районные больницы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария в Суровикинском районе произошла около 10 часов вечера. 20-летний парень вместе с компанией колесил на своем Opel по райцентру. Молодой человек не справился с управлением на улице Водопроводная. Его вынесло на обочину, где он столкнулся с припаркованным полуприцепом KRONA SDP27.

Удар был сильным. В аварии пострадали все, кто находился в иномарке: водитель и его друзья 18 и 19 лет. Из на «скорой» доставили в районную больницу.

Еще одно крупное ДТП случилось в Михайловском районе. 56-летний мужчина на мотоцикле мчался в сторону улицы Краснодарская. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной». От удара небольшой байк отбросило на несколько метров. Мотоциклиста госпитализировали с многочисленными травмами.

Кстати, еще неделю назад аварий было на порядок меньше. Режим самоизоляции соблюдали многие. Но сейчас многие решили, что это выходные и стали чаще выезжать по своим личным делам. Полиция напоминает о необходимости соблюдения постановления губернатора Андрея Бочарова от 3 апреля, в котором четко прописываются причины, по которым в режиме повышенной опасности можно выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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