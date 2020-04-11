2020-04-11T20:41:36+03:00
Политика

В Волгоградской области завершились состязания по танковому биатлону

Победу в соревнованиях "Суворовский натиск" одержал экипаж боевых машин пехоты БМП-2, дислоцированный в Армении [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году "Танковый биатлон" впервые прошел позже обычного и почти без зрителей.В этом году "Танковый биатлон" впервые прошел позже обычного и почти без зрителей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В этом году окружной этап конкурса армейских игр «Танковый биатлон» и "Суворовский натиск" должен был изначально пройти на полигоне Прудбой в Волгоградской области в марте, затем его из-за коронавируса перенесли на апрель, в итоге он впервые проходил без зрителей. Однако это не помешало нашим военным показать все боевое мастерство, которому они научились за последний год.

Состязание среди лучших мотострелковых экипажей ЮВО было проведено между командами российской военной базы ЮВО из Армении и 58 общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе. В итоге победу одержал экипаж боевых машин пехоты БМП-2 российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Армения. Именно он представит ЮВО на всеармейских соревнованиях«Суворовский натиск». Почетное второе место заняли военнослужащие 58 общевойсковой армии.

В Волгоградской области завершились состязания по танковому биатлону.Победу в состязаниях одержали представители 49-ой общевойсковой армии 1

Награды победителям и призерам на церемонии закрытия окружного этапа конкурса вручил заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

- Экипажи БМП-2, одержавшие победу в окружном этапе, продолжат интенсивную подготовку и представят ЮВО на всеармейских соревнованиях, - уточняют в пресс-службе Минобороны.

В окружных состязаниях приняли участие более 250-ти военнослужащих, было задействовано около 50 единиц современного вооружения и военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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