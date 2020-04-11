2020-04-11T19:15:53+03:00
Общество

Волгоградец, воспитывающий в одиночку особенного ребенка, стал «Гордостью России»

Яжпать Евгений Анисимов попал в проект, как герой дня
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Евгений Анисимов со своим солнечным сынишкой Мишенькой. Фото с личной странички героя.Евгений Анисимов со своим солнечным сынишкой Мишенькой. Фото с личной странички героя.
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История волгоградца Евгения Анисимова, который воспитывает в Волгограде «солнечного сыночка», тронула всех. «КП-Волгоград» тоже рассказывала историю молодого человека, который называет себя Яжпать. Молодой красивый мужчина не струсил перед трудностями, когда супруга оставила его и малыша один на один, и сбежала. За свой позитив, несгибаемую веру в лучшее, за то, что не испугался ответственности в воспитании ребенка с синдромом Дауна – Евгений Анисимов и стал героем дня в рубрике «Хорошее дело» всероссийского проекта «Гордость России».

Он действительно пример для подражания. Евгений не только растит в любви и заботе своего особенного сынишку Мишеньку, он еще активно ведет свой блог, учит английский язык и готовится к полумарафону Elton Ultrа. Забег сейчас под вопросом из-за коронавируса, но мужчина продолжает тренировки. Ведь бежать он собрался не просто так, а в качестве «атлета во благо» - Женя собирает деньги в поддержку детей с синдромом Дауна. Вот такой он – наш волгоградский герой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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