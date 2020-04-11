2020-04-11T15:03:48+03:00
Политика

В Волгограде будут удаленно набирать контрактников в армию

Военкомат перешел на дистанционный отбор кандидатов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Вслед за учебными заведениями и всевозможными ведомствами на «удаленку» перешел и Стационарный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, а также мобильный комплекс Южного военного округа (ЮВО), дислоцированный в Волгоградской области.

- Граждане, решившие служить в Вооруженных Силах РФ, могут не выходя из дома направить в пункт отбора на военную службу по контракту первичный пакет документов, что облегчит возможность поступления на службу кандидатам, проживающим в удаленных от региональных центров населенных пунктах, - поясняют в пресс-службе ЮВО.

И добавляют, что для подачи заявления волгоградцам необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на сайте Минобороны России, выбрать раздел «Военная служба по контракту». К заполненным сведениям о кандидате необходимо прикрепить дополнительные документы: об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы.

Далее документы направляются в пункт отбора по контракту, который территориально находится ближе всего к кандидату.

- В течение пяти рабочих дней в удобной для потенциального военнослужащего форме будет доведено предварительное решение о возможности поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации, - отмечают в ведосмтве.

Также волгоградцы могут получить консультацию по всем интересующим вопросам по телефону 8(8442)73-49-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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