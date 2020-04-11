Дисциплина падает: волгоградцы соблюдают режим самоизоляции на «тройку»

11 Апр 2020 2020-04-11T14:41:02+03:00

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За десять дней самоизоляции волгоградцы устали сидеть по домам, и, несмотря на то, что ограничения не снимают, людей на улицах Волгограда стало заметно больше. По данным сервиса Яндекс.Карты, который ежедневно считает индекс самоизоляции в городах-миллионниках России, к 11 апреля в Волгограде этот показатель снизился до 3,5 баллов.

Даже до введения режима самоизоляции в похожий весенний день год назад в Волгограде людей на улицах было меньше и показатель «активности» составлял 2 балла.

О том, что волгоградцы стали больше нарушать режим самоизоляции говорят и сводки регионального Главка о количестве зарегистрированных за сутки аварий. Если в первые дни ограничений было одно-два ДТП с пострадавшими, то за вчерашний день – 10 апреля – произошло 5 аварий с пострадавшими. Также вчера полиция оштрафовала одного волгоградца, который нарушил свой 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU