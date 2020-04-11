2020-04-11T11:04:26+03:00
Происшествия

Под Волгоградом водитель сбил велосипедиста и сбежал

Полиция разыскивает преступника
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ночью на неосвещенной дороге часто случаются аварии, но сбить человека и сбежать – последнее дело. Сегодня полиция разыскивает одного такого горе-водителя. Этой ночью, 10 апреля, он сбил велосипедиста, бросил его и скрылся. Случилось это в городе Палласовка Волгоградской области.

- По предварительным данным, неустановленный водитель, двигаясь по улице Куйбышева совершил наезд на 41-летнего велосипедиста, который двигался по правому краю проезжей части дороги. Это было примерно в полночь.

- В результате ДТП велосипедист с травмами доставлен в больницу, ведется розыск скрывшегося водителя, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Краснооктябрьском районе Волгограда 61-летний водитель на «семерке» сбил 53-летнюю женщину. Но этот мужчина не испугался ответственности, он сам вызвал «скорую» помощь и полицию. Женщину спасли, но удар был настолько сильным, что пострадавшая получила серьезные травмы – с черепно-мозговой травмой и переломом бедра ее увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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