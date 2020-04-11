В выходные волгоградцев ждут дожди, заморозки и туман
Режим самоизоляции соблюдать необходимо, но весной это сделать очень тяжело – солнышко так и манит на прогулку. Но в эти выходные дни даже погода решила помочь волгоградцам лишний раз не выходить из дома – циклон принес в Волгоградскую область дожди и ветер. 10 и 11 апреля, судя по прогнозу волгоградского Гидрометцентра, нашим жителям будет не до прогулок.
- В субботу, 11 апреля, в Волгограде и области пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. А днем порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. По ночам кое-где даже будут заморозки до – 3 градусов, правда, днем столбик термометра поднимется до +16º. В Волгограде ночью +4…+6º, днем +12...+14º, - сообщают в Волгоградском ЦГМС.
В воскресенье, 12 апреля, тоже весь день будет лить дождь, а температура воздуха снизится до +7…+10 градусов.
А с 13 апреля в Волгоградской области вводится особый противопожарный режим. Волгоградсцам запрещено будет разводить костры и жечь траву.
ИСТОЧНИК KP.RU