В выходные волгоградцев ждут дожди, заморозки и туман

11 Апр 2020 2020-04-11T10:22:47+03:00

Посидите дома, к тому же погода не благоволит для прогулок. Фото: Евгения ГУСЕВА

11 и 12 апреля в Волгоградской области будет прохладно и ветрено

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Режим самоизоляции соблюдать необходимо, но весной это сделать очень тяжело – солнышко так и манит на прогулку. Но в эти выходные дни даже погода решила помочь волгоградцам лишний раз не выходить из дома – циклон принес в Волгоградскую область дожди и ветер. 10 и 11 апреля, судя по прогнозу волгоградского Гидрометцентра, нашим жителям будет не до прогулок.

- В субботу, 11 апреля, в Волгограде и области пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. А днем порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. По ночам кое-где даже будут заморозки до – 3 градусов, правда, днем столбик термометра поднимется до +16º. В Волгограде ночью +4…+6º, днем +12...+14º, - сообщают в Волгоградском ЦГМС.

В воскресенье, 12 апреля, тоже весь день будет лить дождь, а температура воздуха снизится до +7…+10 градусов.

А с 13 апреля в Волгоградской области вводится особый противопожарный режим. Волгоградсцам запрещено будет разводить костры и жечь траву.

ИСТОЧНИК KP.RU