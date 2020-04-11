2020-04-11T09:56:26+03:00
Происшествия

Воспитатель, фельдшер, пенсионерка: за сутки 14 волгоградцев отдали деньги лжебанкирам

Больше миллиона рублей украли мошенники с банковских карт доверчивых земляков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Больше миллиона рублей украли у волгоградцев с банковских карт. Будьте аккуратнее!Больше миллиона рублей украли у волгоградцев с банковских карт. Будьте аккуратнее!Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В столь тяжелые времена, потерять последние сбережения – беда, но доверчивые волгоградцы продолжают попадаться на удочки мошенников, которые представляются банковскими работниками и выманивают персональные данные карт. Только за минувшие сутки от аферистов пострадали 14 жителей Волгоградской области – больше миллиона рублей у них украли.

- Во всех случаях людям звонили неизвестные, сообщали ложную информацию и просили назвать пин-код карты или перевести деньги на «безопасный счет». Выполнив указания, лишились средств: воспитатель детского сада Дзержинского района – 107 тысяч рублей; пенсионерка из Камышина – 81 тысяч рублей; 49-летняя волгоградка – 23 тысяч рублей; 44-летний волжанин – 146 тысяч рублей; 29-летняя бухгалтер из Красноармейского района – 99 тысяч рублей; 61-летний кировчанин – 260 тысяч рублей; фельдшер из Камышина – 120 тысяч рублей. Но больше всего потеряла пенсионерка из Центрального района – 537 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В полиции еще раз обращаются к волгоградцам: «Если абонент просит сообщить конфиденциальные данные карты, код и информации из смс-сообщений – знайте, это мошенники, незамедлительно прекратите этот разговор! Не позволяйте аферистам себя обмануть!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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