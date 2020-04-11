2020-04-11T09:01:55+03:00
Происшествия

На трассе Волгоград-Москва «десятка» влетела в грузовик: двое погибли

Женщина-водитель вылетела на встречную полосу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Многотонник буквально подмял под себя легковушку.Многотонник буквально подмял под себя легковушку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Смертельная авария вчера, 10 апреля, произошла на трассе ФАД Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области. «Десятка» на полной скорости врезалась в грузовик. В легковушке никто не выжил.

Произошло это на 895 километре трассы. 41-летняя женщина мчалась за рулем «ВАЗ-21102» со стороны Москвы в сторону Волгограда. В какой-то момент она решилась на рискованный обгон и не убедилась в безопасности маневра. Машина вылетела на встречную полосу, а там на беду ехал грузовик «МАН». Удар был такой силы, что от легковушки осталась лишь груда металла.

От "десятки" осталась лишь груда металла, не выжил никто. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От "десятки" осталась лишь груда металла, не выжил никто.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В результате ДТП водитель и 49-летний пассажир «ВАЗ» от полученных травм скончались, - сообщают в региональном Главке.

А в Палласовском районе вчера жуткая авария произошла на трассе «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск». 34-летний водитель «ГАЗ-270710» тоже пошел на рискованный обгон и врезался во встречный фургон «Хендэ». В результате аварии водитель «ГАЗели» с травмами доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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