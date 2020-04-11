На трассе Волгоград-Москва «десятка» влетела в грузовик: двое погибли
Смертельная авария вчера, 10 апреля, произошла на трассе ФАД Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области. «Десятка» на полной скорости врезалась в грузовик. В легковушке никто не выжил.
Произошло это на 895 километре трассы. 41-летняя женщина мчалась за рулем «ВАЗ-21102» со стороны Москвы в сторону Волгограда. В какой-то момент она решилась на рискованный обгон и не убедилась в безопасности маневра. Машина вылетела на встречную полосу, а там на беду ехал грузовик «МАН». Удар был такой силы, что от легковушки осталась лишь груда металла.
От "десятки" осталась лишь груда металла, не выжил никто.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
- В результате ДТП водитель и 49-летний пассажир «ВАЗ» от полученных травм скончались, - сообщают в региональном Главке.
А в Палласовском районе вчера жуткая авария произошла на трассе «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск». 34-летний водитель «ГАЗ-270710» тоже пошел на рискованный обгон и врезался во встречный фургон «Хендэ». В результате аварии водитель «ГАЗели» с травмами доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU