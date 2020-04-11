2020-04-11T00:07:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 апреля 2020: выписали 6 заболевших, пустили автобусы в райцентры

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 11 апреля 2020 года, самые важные события
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Реанимация пока не понадобилась никому из заразившихся коронавирусом в Волгоградской области.Реанимация пока не понадобилась никому из заразившихся коронавирусом в Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На утро 11 апреля 2020 года по ситуации с коронавирусом в Волгоградской области есть и хорошие новости, и не очень. Число заболевших коронавирусом увеличилось до 28 человек. Но шестерых уже выписали из больниц после полного выздоровления. Среди зараженных COVID-19 в Волгоградской области семь детей, трое из них также покинули больницы - это ребята 10, 14 и 15 лет из одной семьи из Волжского.

Хорошие новости для жителей райцентров и пригородов Волгоградской области. Для них смягчили режим самоизоляции, запустив 33 специальных маршрута автобусов. Теперь в период ограничений из-за коронавируса общественный транспорт будет ходить и в Ерзовку - Дубовку, и в Урюпинск, и в Иловлю, и в Эльтон (полное расписание автобусов).

А вот всем, кто ездил в гости, на работу или по делам за пределы региона, теперь по возвращении в Волгоградскую область придется посидеть 14 дней на обязательном карантине под наблюдением медиков. Уже половину случаев коронавируса в регион завезли из столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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