Коронавирус в Волгограде, последние новости на 11 апреля 2020: храмы не закроют, приезжих из других регионов ждет карантин

11 Апр 2020 2020-04-10T23:57:32+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде на 11 апреля 2020 года, самые важные события

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В Волгоградской области 28 заболевших коронавирусом, в том числе семь детей. Шесть из заразившихся коронавирусом уже полностью вылечились. В госпиталях Волгограда остаются 68 пациентов, еще недавно их количество было почти в полтора раза выше. Все больше больниц готовят под заразившихся COVID-19. А режим самоизоляции в Волгоградской области с одной стороны смягчили, с другой – ужесточили. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде на 11 апреля 2020 года.

Обстановка с коронавирусом в Волгограде под контролем властей. Некоторым предприятиям разрешили возобновить работу в условиях самоизоляции, не дожидаясь 1 мая. Мэрия Волгограда, как и другие муниципалитеты региона, сейчас составляет полный список работающих организаций и предприятий. А вот всем приехавшим в Волгоград или районы области из соседних регионов страны, придется в обязательном порядке отсидеть 14 дней на карантине. Коснутся ограничения и всех совместно с ними проживающих, если речь идет о местных жителях, которые куда-то, пусть и ненадолго, уезжали.

На Вербное воскресенье и Пасху православные храмы Волгограда закрывать не будут. На входе поставят дезрастворы, внутри сделают разметку для соблюдения безопасной дистанции.

При этом власти пока объявили, что посещение кладбища не является уважительной причиной для выхода из дома. Так что за желание прибраться на могилке родных могут и оштрафовать. Протоколы на нарушителей режима самоизоляции составляют регулярно.

Кроме того, беременным разъяснили, куда их будут везти на роды во время пандемии коронавируса. Два роддома Волгограда – на Красном и на Тракторном – для большинства закрыты. Их отдали под коронавирусные госпитали для рожениц, которые также могут заразиться COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU