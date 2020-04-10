Самоизоляция в Волгограде: данные о работающих предприятиях и организациях собирают в единую базу

10 Апр 2020 2020-04-10T21:27:28+03:00

Администрация Волгограда собирает данные в базу через онлайн сервисы для предпринимателей в период самоизоляции

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Волгоград продолжает жить в режиме самоизоляции. С 10 апреля 2020 года мэрия начала составлять базу данных всех предприятий и организаций, которые продолжают работать, согласно постановлениям губернатора №179 и №197-п. Для того, чтобы попасть в список «разрешенных», руководителю фирмы, учреждения или организации нужно заполнить специальную форму и передать ее в администрацию Волгограда. Учитывая, что чиновники работают бесконтактным способом, сделать это можно на сайте мэрии, заполнив форму онлайн.

- Узнать, включена ли организация в перечень разрешенных отраслей и видов деятельности, можно по телефону «горячей линии» - (8442) 39-69-69, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Чиновники отмечают - уверенность в том, что фирма работает законно и ей не грозят солидные штрафы, будет у руководителей только после того, как она попадет в список разрешенных. Это даст возможность работникам передвигаться по городу при наличии соответствующих справок. При этом работодатель берет на себя ответственность за сотрудников, которым он выдает разрешение на работу в период пандемии коронавируса.

Такую же базу данных предприятий и организаций для передвижения по городу с 4 апреля собирают и в Волжском. После полный перечень разместят на сайте администрации области. Он пригодится, если в регионе придется в итоге ввести пропускной режим.

ВАЖНО!

Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов.

Консультации и помощь предприятия малого и среднего бизнеса Волгограда могут также получить по номеру «горячей линии» (8442) 32-00-05.

ИСТОЧНИК KP.RU