2020-04-10T20:25:04+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгограде: еще на 9 человек составили протоколы

Штрафы за нарушение режима самоизоляции ждут жителей Волгограда, Калача-на-Дону и Светлого Яра
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Рейды теперь проводят ежедневно.Рейды теперь проводят ежедневно.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградская область уже десятый день живет в режиме самоизоляции. Но до сих пор многие выходят из дома без причины, паспорта и справки или уведомления в кармане. Из-за этого 10 апреля в регионе составили протоколы за нарушение режима на 9 человек. Рейды проводили в Волгограде, Калаче-на-Дону, Светлом Яру и Иловле. Только в последней не нашли нарушителей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, больше всего нарушителей оказалось в областном центре. Четыре протокола составили в центре города-героя, еще три – в Краснооктябрьском районе. А вот в Калаче-на-Дону и Светлом Яру проверяющие обнаружили лишь по одному нарушителю режима самоизоляции. У волгоградцев при себе не было ни паспорта, ни уведомления о том, куда они путь держат. Теперь по решению суда им грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

По решению властей региона теперь на 14-дневный карантин будут сажать всех, кто приедет в область даже из соседних регионов. Касается это и всех членов их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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