2020-04-10T19:52:43+03:00
Общество

В Волгоградской области с 13 апреля введен особый противопожарный режим

Волгоградцам с 13 апреля 2020 запрещено разжигать костры и жечь мусор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Костры под запретом с 13 апреля 2020 года. Фото: АВОКостры под запретом с 13 апреля 2020 года. Фото: АВО
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В Волгоградской области с 8 часов утра понедельника, 13 апреля 2020 года, введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Это значит, что для жителей региона будут под запретом разжигание костров, сжигание мусора на приусадебном и дачном участке. В том числе нельзя жечь сухую траву, листву и камыш, проводить любые пожароопасные работы (за исключением специально отведенных для этого мест). Распространяется запрет и на использование мангала для приготовления шашлыка (за исключением стационарного). Такое решение принято в связи с установлением в Волгоградской области и Волгограде высокой пожароопасности.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление губернатора, руководители на местах должны будут предпринять все меры противопожарной безопасности. Облкомприроды должно обеспечить ограничение на походы и поездки в лес. В местах отдыха и на пути к ним должны установить предупреждающие аншлаги с информацией о запретах и ограничениях особого противопожарного режима.

Штрафы за нарушения в условиях особого противопожарного режима увеличиваются. Они составят от 2 до 4 тысяч рублей для простых волгоградцев, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для предпринимателей от 30 до 40 тысяч, для юрлиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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