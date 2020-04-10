2020-04-10T17:02:52+03:00
Общество

В Волгограде подорожали сахар, масло и лекарства

Но больше всего поднялись цены на репчатый лук и картофель
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Гречки в магазинах хватает, но цена стала немного дороже.Гречки в магазинах хватает, но цена стала немного дороже.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока волгоградцы сидят дома в самоизоляции в магазинах медленно, но уверенно растут цены на продукты. Пока дорожает не сильно – на 5-10%, но с учетом того, что многие остались без заработка, даже эти копейки бьют по карманам потребителей. Больше всего за последние дни подорожали репчатый лук – на 28% и картофель – на 11,1%. Но, если это повышение продиктовано сезонным фактором, то подорожание круп и лекарств, все-таки связано с ажиотажным спросом. Так, по данным Волгоградстата за последнюю неделю гречка подорожала на 4,55%, рис – на 3,6%. Даже вермишель поднялась в цене на 2,4%. А еще сахар – на 6%, яйца – на 8%, куры и подсолнечное масло.

Дорожают и лекарства. Например, отечественный анальгин повысился в цене сразу на 11%, а валокордин подорожал на 9%. Повысили цены в рознице и на поливитамины. И это еще без учета взлетевших цен на лимоны и имбирь, которые сотрудники Волгоградстата не учитывают в еженедельном мониторинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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