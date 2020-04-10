2020-04-10T17:00:25+03:00
Общество

Власти рассказали, куда повезут рожениц, когда в Волгограде два роддома отдадут коронавирусным

Под госпитали переделают роддом №5 и №1
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде продолжают экстренно формировать коечный фонд под больных с коронавирусом. Пока среди заразившихся беременных в Волгоградской области нет, но, работая с опережением, под таких рожениц уже подготовили два роддома. В частности, с 10 апреля на базе роддома ГУЗ «Клиническая больница № 5» в Краснооктябрьском районе Волгограда открывают инфекционный госпиталь на 40 коек в том числе реанимационные. Здесь будут лечить беременных женщин и рожениц с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». А в роддоме № 1 Тракторозаводского района открыли провизорный госпиталь на 67 коек: сюда будут помещать беременных женщин и рожениц, подлежащих обязательному карантину. Речь идет о тех, кто вернулся с эндемичных территорий или контактировал с зараженными людьми.

Куда же теперь повезут здоровых рожениц, которые планировали рожать в этих учреждениях?

- На это время будущих мам из Краснооктябрьского района Волгограда, Среднеахтубинского, Фроловского, Иловлинского районов области будут госпитализировать в роддом больницы скорой медицинской помощи № 7 и областной перинатальный центр № 2 Советского района Волгограда. Жительниц Тракторозаводского района, Городищенского и Дубовского районов будут направлять в роддом городской больницы № 3 и областной перинатальный центр № 1 Волжского, - поясняют в администрации Волгоградской области.

Экстренных рожениц будут везти в ближайшее межучреждение. Все роддома полностью подготовлены: их коечный фонд насчитывает порядка 800 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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