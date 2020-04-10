2020-04-10T15:36:42+03:00
Общество

Убийце волгоградского боксера Игоря Шефера грозит 10 лет колонии

Преступника поймали спустя 25 лет после убийства, благодаря ДНК
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Четверть века убийца скрывался по поддельным документам в Тульской области. Но он все равно ответит за убийство.Четверть века убийца скрывался по поддельным документам в Тульской области. Но он все равно ответит за убийство.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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25 лет преступник, застреливший волгоградского боксера Игоря Шефера, скрывался от полиции, но все равно оказался за решеткой. Сегодня прокуратура утвердила ему обвинительное заключение и отправила на скамью подсудимых. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

Напомним, это жуткое убийство произошло 3 апреля 1995 года. 24-летний Игорь Шефер – молодой боксер, подающий надежды, возвращался домой, когда пусть ему преградил этот мужчина. Он поджидал его на лестничной клетке в доме №4 по улице Рокоссовского. Убийца выстрелил несколько раз и сбежал. Несмотря на усилия медиков, боксер скончался.

Убийцу тогда так и не нашли. Вычислить его удалось только спустя 25 лет, и то благодаря анализу ДНК. Все эти годы преступник жил по поддельным документам в Тульской области. Там его и задержали в феврале 2020-го.

Сегодня убийце 54 года. Его обвиняют по двум статьям: «убийство» и «хранение и использование поддельного документа».

- Свою вину он так и не признал. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Максимальное наказание, которое ему грозит - до 10 лет лишение свободы, - говорят в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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