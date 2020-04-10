Убийце волгоградского боксера Игоря Шефера грозит 10 лет колонии
25 лет преступник, застреливший волгоградского боксера Игоря Шефера, скрывался от полиции, но все равно оказался за решеткой. Сегодня прокуратура утвердила ему обвинительное заключение и отправила на скамью подсудимых. Ему грозит 10 лет лишения свободы.
Напомним, это жуткое убийство произошло 3 апреля 1995 года. 24-летний Игорь Шефер – молодой боксер, подающий надежды, возвращался домой, когда пусть ему преградил этот мужчина. Он поджидал его на лестничной клетке в доме №4 по улице Рокоссовского. Убийца выстрелил несколько раз и сбежал. Несмотря на усилия медиков, боксер скончался.
Убийцу тогда так и не нашли. Вычислить его удалось только спустя 25 лет, и то благодаря анализу ДНК. Все эти годы преступник жил по поддельным документам в Тульской области. Там его и задержали в феврале 2020-го.
Сегодня убийце 54 года. Его обвиняют по двум статьям: «убийство» и «хранение и использование поддельного документа».
- Свою вину он так и не признал. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Максимальное наказание, которое ему грозит - до 10 лет лишение свободы, - говорят в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU