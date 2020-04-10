2020-04-10T15:14:33+03:00
Общество

На юге Волгограда отремонтировали улицу Гастелло

Дорога в частном секторе за долгие годы дождалась капитального обновления
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На дорогу по улице Гастелло в Кировском районе Волгограда давно жаловались водители – сплошные ямы да ухабы. И наконец-то на ее ремонт нашли средства в проекте «Безопасные и качественные дороги». Сегодня она сияет, как новенькая.

- Специалисты полностью заменили асфальтовое полотно, привели в порядок все съезды на примыкающие улицы, а также заменили бордюры по всей протяженности. В некоторых местах дорога так просела за годы без ремонта, что подрядчику пришлось засыпать дополнительно щебнем почти 430 квадратных метров, - рассказывают в администрации Волгограда.

Выполняло ремонт МП «ДСЭР Советского района». Аукцион власти провели еще в конце 2019-го, что позволило дорожной организации приступить к ремонту, как только установилась теплая погода.

- В этом году кроме улицы Гастелло бригады реконструируют еще ряд улиц в частном секторе - Добролюбова, Армавирскую и другие. Также в ближайшее время спецтехника выйдет на улицы Героев Малой Земли, Бахтурова, Вучетича, Грамши, Гр. Засекина и другие, - уточняют в мэрии. - Всего в 2020 году в областном центре предстоит комплексно восстановить и построить свыше 30 дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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