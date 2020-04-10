В Волгограде УК оштрафовали на 250 тысяч рублей за бездействие

10 Апр 2020 2020-04-10T14:04:40+03:00

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Жильцы дома №16 по улице Скосырева в Волгограде уже жаловались на свою управляющую компанию ООО «УК Жилищный стандарт» во все инстанции. Многоэтажка без ремонта дошла уже до такого состояния, что без слез не взглянешь. В ситуацию вмешалась прокуратура.

- Как показала проверка, дом действительно находится в ужасном состоянии: краска на стенах отслоилась, пол в трещинах, на инженерных коммуникациях - обильная коррозия, также в ненадлежащем техническом состоянии находятся системы электроснабжения и водоотведения, - перечисляют в областной прокуратуре.

Прокурор Волгограда обратился в суд с требованием обязать управляющую компанию исправить все недочеты. Суд удовлетворил требования прокуратуры. - По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, - отмечают в ведомстве.

Но это еще не все. По требованию прокуратуры мировой судья наложил штраф на ООО «УК Жилищный стандарт» в размере 250 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU