КАМАЗ влетел на остановку «Авангард» после аварии

10 Апр 2020 2020-04-10T14:01:05+03:00

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Авария в Кировском районе произошла в половине второго дня 10 апреля на улице 64-Армии. Мужчина на «Ниве Шевроле» решил перестроиться в другой ряд, но не убедился в безопасности маневра. В итоге столкнулся с грузовиком ДАФ. От удара фуру вытолкнуло на КАМАЗ,не смотря на попытки дальнобойщика избежать ДТП. И всю эти неуправляемые машины вынесло в район остановки «Авангард». Настоящее чудо, что никто из пешеходов, находящихся там в обеденное время, не пострадал. В этом месте всегда много людей и стихийных торговцев.

Грузовики сильно покорежило.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех обстоятельствах аварии, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские еще раз напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Любой маневр нужно просчитывать с точки зрения его безопасности: что обгон, что перестроение.

ИСТОЧНИК KP.RU