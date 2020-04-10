КАМАЗ влетел на остановку «Авангард» после аварии
Авария в Кировском районе произошла в половине второго дня 10 апреля на улице 64-Армии. Мужчина на «Ниве Шевроле» решил перестроиться в другой ряд, но не убедился в безопасности маневра. В итоге столкнулся с грузовиком ДАФ. От удара фуру вытолкнуло на КАМАЗ,не смотря на попытки дальнобойщика избежать ДТП. И всю эти неуправляемые машины вынесло в район остановки «Авангард». Настоящее чудо, что никто из пешеходов, находящихся там в обеденное время, не пострадал. В этом месте всегда много людей и стихийных торговцев.
Грузовики сильно покорежило.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
- Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех обстоятельствах аварии, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
Полицейские еще раз напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Любой маневр нужно просчитывать с точки зрения его безопасности: что обгон, что перестроение.
ИСТОЧНИК KP.RU