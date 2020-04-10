2020-04-10T13:21:17+03:00
Общество

Половодью быть: Волжская ГЭС перешла на весенний пропуск большой воды

Волго-Ахтубинскую пойму обещают наполнить водой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Максимальные сбросы будут к 17 апреля, далее пойдут на снижение.Максимальные сбросы будут к 17 апреля, далее пойдут на снижение.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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За последние две недели Росводресурсы несколько раз меняли данные по режиму работы гидроэлектростанций на Волге, в том числе и для Волжской ГЭС. И наконец-то приняли решение перейти на режим специального весеннего пропуска воды. С 9 апреля «большая вода» хлынула в Волго-Ахтубинскую пойму.

Напомним, сначала прогнозировали, что к 10 апреля сбросы на Волжской ГЭС достигнут 19 кубометров в секунду, потом значения уменьшили до 15 кубометров. Но ситуация изменилась.

- В марте 2020 года приток воды в большинство водохранилищ на Волге и Каме был очень большим. В сумме он составил 31,5 км3 и превысил норму в три раза (норма 9,4 км3). Согласно прогнозу Гидрометцентра России в апреле 2020 года суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 33-53 км3 (норма 65,9 км3), во втором квартале 2020 года – 110-130 км3 (норма 159 км3), - поясняют решение начать пропуск воды именно сейчас.

Да, из-за аномально теплой весны половодье в этом году начнется намного раньше обычного. И, чтобы обеспечить водой население Волгоградской области, проживающее на территории Волго-Ахтубинской поймы, решено увеличить сборы сейчас.

- Итак, с 9 апреля составляют 16500 ± 500 кубометров в секунду. Далее сбросы будут ежедневно увеличиваться на 2000 м³/с с выходом на «сельскохозяйственную полку» 25000-25500 м3/с к 13 апреля. В таком объеме расходы будут осуществляться до 17 апреля. Затем сбросы станут ежедневно снижаться по 2000 м³/с с выходом на «рыбохозяйственную полку» 16000 м3/с к 22 апреля. Дата завершения расходов в таком объеме будет определяться фактически складывающейся гидрологической обстановки в мае текущего года, - сообщают в пресс-службе Волжской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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