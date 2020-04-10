В Волгограде и Волжском отменили автобусы на кладбища на Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу

10 Апр 2020 2020-04-10T13:01:09+03:00

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Волгоградская область продолжает существовать в режиме самоизоляции. Впереди большие православные праздники, которые волгоградцы привыкли встречать в храме, поминать родственников на кладбище и сидеть за праздничным столом с освещенным куличом всеми родственниками. Но похоже, все это придется отменить. Пока Волгоградская епархия не озвучила, будут ли службы и для кого. Но кладбища не включили в число мест, куда можно отлучаться из дома. Так что вы рискуете попасть на штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Кроме того, не пустят на Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу автобусы. Хотя делали это каждый год. Все для того, чтобы у людей было меньше контактов.

- Автобусы, следующие по маршрутам с остановкой на городском кладбище, не будут осуществлять перевозки в дни празднования православных праздников, - пояснили в мэрии Волжского.

Правда, вопрос, закрывать ли кладбища полностью на эти дни еще не решили. Оперативный штаб обещает определиться в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU