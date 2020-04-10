2020-04-10T12:30:19+03:00
Общество

Более полутора тысяч волгоградских предприятий начнут работать в период самоизоляции

Напомним, новое постановление губернатора от 9 апреля расширило сферы допустимой деятельности
Юлия Данильченко
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С 10 апреля на территории Волгоградской области возобновляют работу около полутора тысяч предприятий. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказала заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская со ссылкой на новое постановление губернатора №197-п от 9 апреля 2020 года.

Если с 28 марта по настоящий момент работали те, кто поддерживал систему жизнеобеспечения, то теперь перечень сфер заметно расширился. Стоит отметить, что списки муниципалитеты готовят самостоятельно, они будут регулярно пополняться и редактироваться.

- Их определяют органы местного самоуправления, посмотрим, насколько правильно они определены. Например, это касается оптовой торговли, которая до этого была запрещена. Выходят на работу организации в составе лесного хозяйства, благоустройства и прочие, - рассказала Анна Писемская.

Но многим еще рано радоваться: парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты все еще под запретом. Пока власти считают нецелесообразным их открывать, а те в свою очередь продолжают нарушать ограничения и рискуют платить крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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