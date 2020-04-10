В волгоградской бане занимались проституцией и торговали алкоголем

10 Апр 2020 2020-04-10T10:53:05+03:00

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В банном комплексе Дзержинского района Волгограда работали проститутки, а клиентам продавали алкоголь. 9 апреля 2020 года полиция прикрыла незаконную деятельность. Конечно, тут дело не только в нарушении всеобщей самоизоляции и социальной дистанции: оказание интим-услуг и без того идет вразрез с законом, как и отсутствие лицензии на спиртное.

- 41-летняя администратор банного комплекса не только не приостановила деятельность заведения, но и создала условия для занятия в помещении проституцией, - говорится в сообщении областного Главка.

Жриц любви в баню привозил 35-летний мужчина из Дубовского района. При задержании все участники дали признательные показания. Сотрудники комплекса нарушили сразу три уголовные статьи - организация занятия и занятие проституцией, а также незаконный оборот этилового спирта. Дело расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU