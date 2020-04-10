2020-04-10T10:08:45+03:00
Происшествия

В Волгоградской области осудили банду, которая за месяц обокрала десять магазинов

Организатору дали шесть лет тюрьмы
Екатерина МАЛИНИНА
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Свою вину воры не признали.Свою вину воры не признали.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Кумылженском суде Волгоградской области вынесли приговор главарю банды грабителей сетевых магазинов. Мужчине дали шесть лет тюрьмы.

27-летний собрал еще четырех товарищей. Каждый из них хотел жить красиво. Но честно заработать не получалось, поэтому они решились на преступление. Разработкой плана занимался главарь. С 18 мая по 15 июня 2018 года. Они умудрились обчистить десять супермаркетов. Проникали ночью в магазины в райцентрах, взламывали дверь или стены с помощью инструментов, выносили деньги и товары. Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей.

- Свою вину молодые люди не признали: магазины не грабили, о деньгах ничего не знаем. Но суд признал всех пятерых виновными. Главарю дали шесть лет тюрьмы, его сообщники получили от 4 до 6,5 лет, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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