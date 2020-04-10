2020-04-10T10:17:56+03:00
Общество

Полиция разогнала отдыхающих под «танцующим мостом» волгоградцев

Горожан попросили разойтись по домам, они стали «качать права»
Юлия Данильченко
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Горожанам лучше прислушиваться к просьбам полицейских, иначе можно получить штраф.Горожанам лучше прислушиваться к просьбам полицейских, иначе можно получить штраф.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Накануне полицейские Волгограда устроили проверку одного из самых популярных мест города – набережной. Особенно часто молодые люди на машинах собираются под «танцующим мостом». Именно тут стражи порядка столкнулись с непониманием волгоградцев.

Не секрет, что штрафы за нарушение самоизоляции вызывают у жителей Волгоградской области немало возмущений. Если сначала пандемии COVID-19 все вдруг стали вирусологами, то с введением наказания за безосновательный выход из дома люди перепрофилировались в юристов. Каждый «качает права», ссылаясь на Конституцию, а самоизоляцию считает добровольной. Однако сейчас режим повышенной готовности к ЧС, принимаемые меры должны остановить коронавирусную заразу. В этих условиях людей просят по-хорошему: полиция сначала разъясняет новое законодательство, просит вернуться домой, не штрафует просто так. Но не все понимают, что за неповиновение штраф все равно влепят, а ты потом доказывай.

Молодежь, отдыхающая на набережной, оказалась в числе тех, кто решил блеснуть знаниями юридических основ.

- Граждан предупредили о необходимости соблюдения самоизоляции, однако предложение убыть по домам часть из них проигнорировала, мотивируя отсутствием правовых оснований. По результатам рейда на нарушителей были составлены административные материалы, - рассказали «КП-Волгоград» в областном Главке.

Полиция составила административные материалы, уже суд решит – будет ли по итогам просто предупреждение или же придется платить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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