2020-04-10T09:41:29+03:00
Происшествия

В Волгограде сбили 34-летнего мужчину на электросамокате

Молодой человек попал в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Молодого человека отвезли в больницу.Молодого человека отвезли в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Электросамокаты стали давно атрибутами жизни больших городов. Появились они и на волгоградских дорогах. Правда, не в таких количествах, как в той же Москве. В связи с режимом самоизоляции количество транспортных средств на улицах стало гораздо меньше. Это касается и машин, и велосипедов, и электросамокатов. Для поездки нужна веская причина. Была ли она у 34-летнего мужчины на электросамокате в Краснооктябрьском районе – не известно. Волгоградец ехал по улице Лермонтова. В это же время по дороге мчался 28-летний молодой человек на «Форде». Два транспорта столкнулись. Весовые категории у них разные. Поэтому на иномарке только пара царапин, а вот водитель самоката серьезно пострадал. У него многочисленные травмы. Его на «скорой» доставили в больницу. Мужчине предстоит длительное лечение.

А инспекторам ГИБДД предстоит разобраться, кто был прав, а кто виноват в данной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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