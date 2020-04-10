2020-04-10T09:21:58+03:00
Общество

Волгоградцы продолжают ходить на массаж, маникюр и в парикмахерские

Малый бизнес все еще надеется заработать в период всеобщей самоизоляции
Юлия Данильченко
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ИП все еще надеются заработать в период самоизоляции.ИП все еще надеются заработать в период самоизоляции.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Даже сидя дома, волгоградки хотят выглядеть на все сто. Тенденция замечательная, но не в период всеобщей самоизоляции. Горожан просят не выходить на улицу без уважительной причины, а их несколько – походы в магазин, аптеку и к мусорным контейнерам. Также можно выгулять собаку. Прически, маникюр и массаж – излишни, считают власти. Но раз салоны открываются, значит, есть спрос.

9 апреля полиция Волгоградской области нашла 8 объектов розничной торговли, нарушивших постановление губернатора. В Городище и Волгограде работали салоны красоты, также сауна, цветочные павильоны, магазины одежды и кожгалантереи, в Дубовке – сауна. Стражи порядка составили протоколы, их передали в суд, который решит, какие штрафы выплатят бизнесмены.

- В рейдах и проверках было задействовано 683 сотрудника органов внутренних дел, 221 военнослужащий Росгвардии, - рассказали в областном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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