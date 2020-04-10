Волгоградцы на самоизоляции 26 тысяч раз позвонили в колл-центр МФЦ

10 Апр 2020 2020-04-10T08:47:01+03:00

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В первом квартале этого года волгоградский МФЦ оказал жителям более 468 тысяч услуг. Это почти на 20% больше, чем прошлогодние показатели. Статистику дает самоизоляция и невозможность ходить в центры лично, как это было раньше. Приемы есть, но исключительно по предварительной записи. Поэтому волгоградцы пользуются онлайн-консультациями и услугами. Так, всего за 20 дней в колл-центр позвонили более 26 тысяч раз.

- С 30 марта многофункциональные центры приостановили прием документов. Тем не менее, выдача наиболее важных — паспортов, водительских прав — продолжается. За этот период жители региона получили более 4,2 тысячи удостоверений личности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Напоминаем, волгоградцы могут пользоваться госуслугами для оплаты налогов и штрафов, также на портале можно заказать документы. Всего в области работает 256 подразделений, сеть объединяет 49 центров «Мои Документы».

ИСТОЧНИК KP.RU