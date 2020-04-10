Ленивые волжане используют волонтеров как службу доставки

10 Апр 2020 2020-04-10T08:39:02+03:00

А в это время они не могут помочь бабушкам и карантинщикам

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В Волжском с конца марта работает волонтерский проект «Волжский. Своих не бросаем». Добровольцы помогают людям, кто не может самостоятельно выйти из дома в условиях распространяющейся эпидемии коронавирусной инфекции. Это и пожилые люди и инвалиды и те, кто находятся на карантине. С каждым днем все больше людей присоединяются к акции после небольших обучающих курсов. Волонтеры принимают заказы по телефонам 666-333 и 89047751284. Затем выезжают на заказ, принимают плату бесконтактным способом – через пластиковый контейнер. Если пожилому человеку нужно купить лекарство по рецепту, то приезжают сначала за ним, а потом едут покупать препарат в аптеку.

На каждый вызов добровольцы отправляются в маске, перчатках, бейджах. Перед входом подъезд обязательно происходит контрольный звонок. Это помогает уберечь людей от мошенников.

К сожалению, кое-кто из волжан воспринимает волонтеров, как службу доставки еды на дом.

Здоровые и вполне самостоятельные люди лишают помощи тех, кто в ней действительно нуждается: престарелых одиноких стариков, инвалидов, - сожалеют в мэрии Волжского. Кстати, местная администрация активно поддерживает волонтерское движение.

ИСТОЧНИК KP.RU