2020-04-10T08:39:02+03:00
Общество

Ленивые волжане используют волонтеров как службу доставки

А в это время они не могут помочь бабушкам и карантинщикам
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Волонтеры помогают одиноким людям в трудную минуту. Фото: администрация Волгоградской областиВолонтеры помогают одиноким людям в трудную минуту. Фото: администрация Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Волжском с конца марта работает волонтерский проект «Волжский. Своих не бросаем». Добровольцы помогают людям, кто не может самостоятельно выйти из дома в условиях распространяющейся эпидемии коронавирусной инфекции. Это и пожилые люди и инвалиды и те, кто находятся на карантине. С каждым днем все больше людей присоединяются к акции после небольших обучающих курсов. Волонтеры принимают заказы по телефонам 666-333 и 89047751284. Затем выезжают на заказ, принимают плату бесконтактным способом – через пластиковый контейнер. Если пожилому человеку нужно купить лекарство по рецепту, то приезжают сначала за ним, а потом едут покупать препарат в аптеку.

На каждый вызов добровольцы отправляются в маске, перчатках, бейджах. Перед входом подъезд обязательно происходит контрольный звонок. Это помогает уберечь людей от мошенников.

К сожалению, кое-кто из волжан воспринимает волонтеров, как службу доставки еды на дом.

Здоровые и вполне самостоятельные люди лишают помощи тех, кто в ней действительно нуждается: престарелых одиноких стариков, инвалидов, - сожалеют в мэрии Волжского. Кстати, местная администрация активно поддерживает волонтерское движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде и Волжском отменили автобусы на кладбища на Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу
Более полутора тысяч волгоградских предприятий начнут работать в период самоизоляции
Продлить сезонные вклады в Банке УРАЛСИБ можно на выгодных условиях
В волгоградской бане занимались проституцией и торговали алкоголем
В Волгоградской области осудили банду, которая за месяц обокрала десять магазинов
Полиция разогнала отдыхающих под «танцующим мостом» волгоградцев
В Волгограде сбили 34-летнего мужчину на электросамокате
Волгоградцы продолжают ходить на массаж, маникюр и в парикмахерские
Волгоградцы на самоизоляции 26 тысяч раз позвонили в колл-центр МФЦ
Ленивые волжане используют волонтеров как службу доставки
Молодой ревнивец сжег машину любимой под Волгоградом
Коронавирус в Волгограде, новости на 10 апреля 2020: волгоградцев выписывают из больниц и возвращают транспорт
Волгоградский цирк получит больше миллиарда рублей на реконструкцию
На 29 волгоградцев составили протоколы за нарушение режима самоизоляции
В Волго-Ахтубинской расчистят еще 16 ериков
«Россети Юг» направит 1,6 миллиарда на обновление энергообъектов
Волгоградцам показали дизайн-проект реконструкции ЦУМа
Под Волгоградом осудят мать, по вине которой насмерть замерз 11-месячный малыш