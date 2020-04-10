2020-04-10T08:27:07+03:00
Происшествия

Молодой ревнивец сжег машину любимой под Волгоградом

Владелица машины самостоятельно потушила огонь
Юлия Данильченко
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23-летний житель Ленинска стал фигурантом уголовного дела по статье за уничтожение чужого имущества. Парень из ревности решил навредить бывшей возлюбленной. После того, как их бурные отношения закончились расставанием, молодой человек не смог смириться с этим фактом и под покровом ночи поджег «ВАЗ-2114», который находился в гараже.

В полицию обратилась 43-летняя женщина, которой в итоге пришлось тушить огонь самостоятельно. Она рассказала участковому о своих подозрениях.

- Со слов потерпевшей, подозреваемый встречался с ее дочерью, и когда она разорвала с ним общение, всячески пытался отомстить, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Теперь жителю Ленинска грозит реальный срок за необдуманный поступок. К тому же он и ранее нарушал закон, что плохо скажется на его характеристике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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